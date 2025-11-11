ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 10:49 AM IST
ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ 6:52 ਵਜੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਈ-20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
#WATCH | दिल्ली: लाल किले के पास घटनास्थल पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात है, जहाँ कल शाम लगभग 7 बजे एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
दिल्ली पुलिस, FSL और अन्य सहित कई एजेंसियां घटनास्थल पर जाँच कर रही हैं। विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई है। pic.twitter.com/L5cKClwU6U
ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ i20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, FSL ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰ"
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HR26CE7674 ਸੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 631/21 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
The car involved in the Red Fort Metro Station blast, registered HR26, was owned by Mohammad Salman. He told police he sold it 1.5 years ago to Devendra of Okhla, who later sold it in Ambala. Gurugram and Ambala police are investigating, sharing details with other agencies:… pic.twitter.com/Gourv7XJID— IANS (@ians_india) November 10, 2025
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲਮਾਨ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੇਚੀ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HR26CE7674, ਓਖਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: The NSG team, along with a sniffer dog, at the spot in Delhi where the blast took place in a Hyundai i20 car today at around 7 pm.— ANI (@ANI) November 10, 2025
Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/qFAcCjX0Cn
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ: ਡੀਐਮਆਰਸੀ
ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ NSG ਟੀਮ, ਇੱਕ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot.— ANI (@ANI) November 10, 2025
A blast took place in a Hyundai i20 car near the Red Fort in Delhi today at around 7 pm. Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/QiDQrTJHXs
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
#WATCH दिल्ली: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " ...अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हैं जिनका यहां इलाज चल रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द विस्फोट के कारणों का… pic.twitter.com/TWPLQj6OBo— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਖਜੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤ, ਨੋਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 2900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ (ਸ਼ੱਕੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।