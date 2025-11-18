ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ।
Published : November 18, 2025 at 7:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ, ਵਿਨੈ ਪਾਠਕ, ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਮਾਨ (50) ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਪਾਠਕ (50) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ, ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ, ਅਦੀਲ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿੰਕੋਵ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾ. ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।