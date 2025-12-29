AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਯੋਜਨਾ

AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : December 29, 2025 at 7:24 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਅਧਾਰਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ'
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ,ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 365-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।'
'ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ'
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੂੜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ' ਤੋਂ ਅਸਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧੂੜ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਧੂੰਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ,ਦਿੱਲੀ
'ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 35 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ-ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।