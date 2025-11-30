ETV Bharat / bharat

ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਈਓਡਬਲਯੂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਏਜੇਐਲ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਐਮਪੀਐਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਡੋਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ "ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ, ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਗਲਾਸ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੋਜ ਲਿਆਏ।"

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1937-38 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਨਵਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਵਨ ਛੱਪਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ (ਲੱਗਭਗ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਬੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1938 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

