ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2026: ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ, 308 ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 1,828 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
Published : July 30, 2026 at 12:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2026 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 308 ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 306 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਿੰਦੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1,828 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਕਾਂਵੜੀਆ (ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰਬੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ - 120 - ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਰੇਂਜ (57), ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ (44), ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ (42), ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਂਜ (26), ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਂਜ (19) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਵਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
🚨 TRAFFIC ADVISORY | KANWAR YATRA–2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 29, 2026
In view of the Kanwar Yatra from 30.07.2026 to 11.08.2026, traffic movement is likely to be affected on several routes across the Western Range of Delhi due to the movement of Kanwariyas and Kanwar Camps.
Commuters are advised to plan… pic.twitter.com/pDfPYEkiKe
ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ - ਅਪਸਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਪੁਲ ਤੱਕ - 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਵਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, @dtptraffic, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।