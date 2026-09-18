ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ, ਗਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ, ਗਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਉਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
Published : September 18, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਫਤਰੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਮਝ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀਆਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ, ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਪਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।" - ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਸੀਪੀ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਨਿਆ ਵਤਸ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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