ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ,ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

DELHI ISI TERRORIST MODUEL BUSTED
ਦਿੱਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 10, 2026 at 6:29 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 6:35 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 9 ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

' ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ'

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।'

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕੈਮਰੇ'

ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 'ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਠੂਆ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸਿਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।'

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੁਲ ਰਾਠੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।-ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ,ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ

'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਰਤੀ'

ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਮਰਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਸਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ, "ਡੈੱਡ ਡ੍ਰੌਪ" ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।'

'ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਈ ਨਕਾਮ'

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜ਼

ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਿਊਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

