ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹27 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਜਨਕ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ₹4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨਕਦ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਲਾਂ, ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (CBEC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੰਨੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।