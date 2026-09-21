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370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

PRANIT MORE READY TO FACE TRIAL: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The Supreme Court issued notice on Praneet More
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 5:45 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ "370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ" ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ "370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ" ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।

ਮੋਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੜਗਾਓਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।" ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

"370 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ" ਵਿਵਾਦ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ "370 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ" ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ "ਤਾਰੀਖ" ਦੱਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ 370 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ "ਡੇਟ" 'ਤੇ ਸੀ। ਮੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

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370 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ
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ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
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