ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

DELHI NCR WEATHER UPDATE
ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 14, 2026 at 10:34 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਜ਼ੀਵਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ

ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਿਗਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  1. ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (11078): 1 ਘੰਟਾ 31 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  2. ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (15273): 1 ਘੰਟਾ 27 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  3. ਪੂਰਵੋਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (14037): 1 ਘੰਟਾ 28 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  4. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਸੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (22462): 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  5. ਮੰਗਲਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (12617): 1 ਘੰਟਾ 13 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  6. ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ-ਤਿਲਕ ਪੁਲ ਮੇਮੂ (64567): 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  7. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (12329): 1 ਘੰਟਾ 09 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  8. ਮਗਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (20801): 1 ਘੰਟਾ 06 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  9. ਸਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12716): 1 ਘੰਟਾ 05 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
  10. ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (11841): 1 ਘੰਟਾ 03 ਮਿੰਟ ਲੇਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ (6E 6828): ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (IX 1030): ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ (6E 2308): ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ (6E 6741): ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਵੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਬੱਦਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 16 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI 300 ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 357 ਅੰਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 325 ਅੰਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 348 ਅੰਕ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 322 ਅੰਕ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 318 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 325 ਅੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 400 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

