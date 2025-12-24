ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ LG ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ! ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਗਿਣਾਈਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
Published : December 24, 2025 at 9:28 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਰ, ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 15-20 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਕੁਨ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓ।"
Hon'ble Lt. Governor, Shri Vinai Kumar Saxena's letter to Shri Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tKWBQjxAEN— Lok Niwas Delhi 🇮🇳 (@LokNiwasDelhi) December 23, 2025
LG ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ LG ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ; ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਪੀਐਮ 10 ਅਤੇ 2.5) ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। LG ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-4 ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 80-90% ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 58% ਪਾਣੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਨਤਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ- ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜੱਜ ਹਨ।
'ਆਪ' ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
LG ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਓਵਰਫਲੋਅ ਸੀਵਰੇਜ, ਭਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।"
ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
LG ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾੱਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ ਰਾਈਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿਤਾ, ਬੰਸੇਰਾ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਾਰਕ, ਸੰਜੇ ਵਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਲਾ-ਬਵਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਡੀਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, 5-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਠਾਲਾ-ਨਰੇਲਾ-ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
LG ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। LG ਦੱਸਣ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੈਪ-4 ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ LG ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ LG ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ LG ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।