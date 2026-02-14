ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ: ਸੀਐਮ ਵਲੋਂ ਓਲਪਿੰਕ ਗੋਲਡ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 20,500 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਣਿਆ।

Delhi khel mahakumbh khelo delhi
ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ (ETV Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ "ਖੇਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ" ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ "ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 20,500 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।

ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ (ETV Bharat)

20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ "ਖੇਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ" ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ: ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,500 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੁਣ, ਖੇਡੋ-ਟੱਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਟੱਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣੋਗੇ," ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਬਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਟੱਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਬਣੋਗੇ।" ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਰਵੀ, ਸ਼ਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ/ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ ₹7 ਕਰੋੜ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ (ETV Bharat)

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕੇ ₹26 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹77 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗੀ ਦਿੱਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

