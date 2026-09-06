ਅਜੀਬ ਆਦਤ: MBBS ਵਿਦਿਆਰਥਣ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵਾਲ , ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਗੋਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 1.16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 2:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੁੱਛਾ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਟ੍ਰਾਈਕੋਬੇਜ਼ੋਅਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
J-ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਾਲ
ਮਨੀਪਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਮਲ ਐਕਸੈਸ, ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ, GI ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ J-ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਡਿੱਡ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈ ਗਈ ਜਾਨ
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੰਢ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਤ ਫਟਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਆਦਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਗੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।