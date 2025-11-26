ETV Bharat / bharat

10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ?

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

FOR UNESCO EVENT RED FORT CLOSED
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 26, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ "ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" 'ਤੇ 20ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੰਦਨੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ASI ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਬੰਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ASI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

