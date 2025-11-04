ETV Bharat / bharat

ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

DELHI HIGH COURT
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਫਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਥਲੀਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

MAJOR DHYAN CHAND KHEL RATNA AWARD
DHYAN CHAND KHEL RATNA AWARD 2025
HEARING IMPAIRED PLAYERS KHEL RATNA
ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ 2025
DELHI HIGH COURT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਡਰ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ

ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਕੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਓਵਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.