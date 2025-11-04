ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : November 4, 2025 at 8:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਫਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਥਲੀਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।