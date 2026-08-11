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ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

DELHI HC ON JANHVI KAPOOR
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਕਮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 3:28 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,900 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨੇ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਬੂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਨਿਰੁਧਚਾਰੀਆ, ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

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ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ
DELHI HC ON JANHVI KAPOOR

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