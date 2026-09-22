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ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

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ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 10:15 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਅਤੇ ਅਦਰੀਜਾ ਭਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਖਿੜਕੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੋਟਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਝੋਟਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਝੋਟਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

TAGGED:

INTERFAITH MARRIAGE
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
POLICE PROTECTION FOR INTER CASTE
RIGHT TO MARRY BY CHOICE

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