ETV Bharat / bharat

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ

ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

MAHILA SAMRIDDHI YOJNA
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ₹2,500 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

'ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹5,100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹5,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? (ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ)

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।"

ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ / ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ
  • ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ - ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ - 1 ਜੂਨ, 2026
  • ਕੁੱਲ ਬਜਟ - ₹5,100 ਕਰੋੜ
  • ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ - 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT WOMEN
MAHILA SMRIDHI YOJNA OF DELHI
REKHA GUPTA GOVERNMENT
MAHILA SAMRIDDHI YOJNA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.