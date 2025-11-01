ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ,ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦਿੱਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : November 1, 2025 at 9:27 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਦਿੱਲੀ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਰੌਲੀ, ਸਿਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਕੋਟਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਟ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਲਬਨ ਅਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਟਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਸਬੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ।'
ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਗਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ (ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।-ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ,ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ?:
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਰ 1911 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੀਇਆ।" ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'