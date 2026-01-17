'ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ' ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ FSL ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਆਤਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

'ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ' ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ FSL ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਆਤਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Published : January 17, 2026 at 3:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ "ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
'ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ'
ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਸ਼ਬਦਿਕ) ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, " जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी fsl को भेजा गया था और fsl की रिपोर्ट आ गई है... रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ऑडियो-वीडियो है वह एक ही… pic.twitter.com/UB9VQBPSiv— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 17, 2026
'ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ'
ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।" ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“यह रिपोर्ट झूठ और फर्ज़ीवाड़े का पुलिंदा है। जालंधर कोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में पेश करें।”— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 17, 2026
— AAP Senior Leader @Saurabh_MLAgk LIVE https://t.co/1K1LH6oT9X
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 'ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
'ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ'
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਨੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਵਰਬੈਟੀਮ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਆਇਆ।
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, " मैं पंजाब सरकार के फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की भी cbi जांच करवाऊंगा।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 17, 2026
उन्होंने आगे कहा, "...शब्दशः 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है... जो भी घटनाक्रम पंजाब में हो रहा है, उस पूरे… https://t.co/f56uBGqj8q pic.twitter.com/8HHyFLaQDE
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अब BJP की Forensic जांच से भी ये साबित हो गया कि @AtishiAAP जी ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया. इसका मतलब साफ है कि कपिल मिश्रा ने झूठा वीडियो डालकर गुरुओं की बेअदबी की। AAP वरिष्ठ नेता @anuragdhanda की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/ARFcRvrtLk— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 17, 2026
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੋੜੀ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ "ਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ "ਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ।