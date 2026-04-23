IRS ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ..."
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਨ ਮੀਣਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
Published : April 23, 2026 at 7:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਵਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਭਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਣਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਮਐਲਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
#WATCH दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी राहुल मीना की 4 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने और राहुल मीना से पूछताछ करने के लिए 4 दिन की कस्टडी मांगी थी। pic.twitter.com/Let8nlx1C0— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026
ਰਸਮੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਅਦਾਲਤ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (IRS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ, ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਘਸੀਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ "ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- "ਅਸੀਂ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਮੀਣਾ, ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਮੀਣਾ ਪੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।