"ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ!" ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭੜਕੇ ਲੋਕ
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ AQI,ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 16, 2025 at 10:46 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "AQI, AQI" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, "ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ?" ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ "ਹਾਏ-ਹਾਏ!" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।
रेखा गुप्ता हाय हाय हाय- दिल्ली वालों ने लगाए ये नारे जब चाची पहुंची मैसी के स्टेडियम pic.twitter.com/oO4cHqvYOT— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ AQI ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ AIQ, ਕਦੇ IQ, ਕਦੇ Q, ਅਤੇ ਕਦੇ QIQ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
International Shame— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
अंतरराष्ट्रीय बेइज़्ज़ती 🙈
रेखा गुप्ता को देखते ही स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चीखे- AQI AQI AQI
Crowd for Messi shouts “AQI..AQI..” as soon as Delhi CM Rekha Gupta arrives pic.twitter.com/oUyc0yeTAJ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 40 AQI ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 401 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2025 2024 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
रेखा गुप्ता को देखते ही दिल्ली का युवा बोले— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
AQI, AQI, AQI….
ये क्यों आई
ये क्यों आई
ये क्यों आई pic.twitter.com/mPJAuEENw2
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 615 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਪ ਵਿਹਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਨ 'ਤੇ AQI 985 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਪਾਰਕ 840, ਕਿਰਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 838, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ 772 ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪਰਵਤ 643 ਸੀ।
इस भीषण धुंध में मेसी गोल कैसे करेगा?— Devender Yadav (@devendrayadvinc) December 15, 2025
दिल्ली की मुख्यमंत्री से AQI की गुहार लगाना व्यर्थ है!
क्योंकि उन्हें #AQI और IQ में फर्क नहीं पता है।
बाक़ी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक़ बची नहीं है!#MessiInIndia pic.twitter.com/bwmicaxVIt
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 461 ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 500 AQI, ਮੁੰਡਕਾ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 499 AQI, ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 497, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 492, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 491, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।