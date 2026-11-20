CEO ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ, ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 12:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Chief Electoral Officer, Delhi reviewed the progress of ongoing Special Intensive Revision with all District Election Officers and Electoral Registration Officers(EROs)NCT of Delhi on 18th November, 2026. #SIR2026 #SIRDELHI @ECISVEEP https://t.co/8Nd0TimAlA— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) November 18, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
47 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਫਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
SIR 2026 daily bulletin Claims & Objections status on 19/11/2026. #SIR2026 #sirdelhi @ECISVEEP https://t.co/6jlYB9m9mO— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) November 19, 2026
ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੈਅ
31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 318,409 ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 38,790, ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31,141 ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30,383 ਆਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 30,540, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 30,313, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 28,238, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 27,424, ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ 23,207 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 22,679 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ 21,532 ਫਾਰਮ-6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14,383, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ 14,164 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5,615 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, SIR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 212,400 ਫਾਰਮ-6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। SIR ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 33,018 ਫਾਰਮ-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 51,471 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 118,222 ਫਾਰਮ-8 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 260,768 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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