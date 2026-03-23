ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੀਰ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
Published : March 23, 2026 at 7:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ "ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ" ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰ ਖੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਵੰਡਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਜਟ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੀਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਜਟ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਪਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਜਟ
ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਬਜਟ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸੀਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ"
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।