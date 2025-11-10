ETV Bharat / bharat

"ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਾਲ ਭੱਜੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ", ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

Blast near Red Fort
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਈ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5-6 ਵਾਹਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਈਕੋ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਦੇਖਿਆ; ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ।" ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ।

TAGGED:

NATIONWIDE HIGH ALERT
BLAST NEAR RED FORT IN DELHI
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ
BLAST NEAR RED FORT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਕਾਵਟ ? ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.