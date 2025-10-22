ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ, ਜਾਣੋ ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ?
ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 22, 2025 at 2:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰੀ
ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਆਰਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, "ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ।"
ਲਖੀਸਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖੀਸਰਾਏ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕੈਂਪ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਮਰਾਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਕਟ ਅਤੇ ਡੇਹਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਭੈ ਵਰਮਾ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਵਰਮਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੌਰਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 880 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 11500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਅਭੈ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਵੀ ਹਨ ਸਰਗਰਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੋਂਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਵਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ, ਘੋਂਡਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਜੇ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ 40 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ, ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਵੰਦਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਜੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਿਤੁਰਾਜ ਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਰਵਿਤ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਰਵਿਤ ਸਿੰਘਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।