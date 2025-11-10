ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਗੜੀ, GRAP ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਇਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਸਵੇਰੇ ਉੱਚ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CAQM ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਸਤ AQI ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 391 ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਕੇ 370 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 365 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

'ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ'

ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (IITM) ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ GRAP ਦੇ ਪੜਾਅ III ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II ਅਧੀਨ ਉਪਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

GRAP ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ:

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, 'ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। GRAP ਪੜਾਅ III ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ III ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪੜਾਅ III ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ BS-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-IV ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ (ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ।'

'ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ'

ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ GRAP ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੜਾਅ 1 (ਮਾੜਾ, AQI 201-300), ਪੜਾਅ 2 (ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, AQI 301-400), ਪੜਾਅ 3 (ਗੰਭੀਰ, AQI 401-450), ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 (ਗੰਭੀਰ ਪਲੱਸ, AQI 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ)। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ AQI ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ AQI ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AQI ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।'

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ।'

