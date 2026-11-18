ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 79% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ, ਜਾਣੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ?
ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਕੜ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 11:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸ ਸਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 79 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 37.1 ਫੀਸਦ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
"ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ"
ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਕੜ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 37.1 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 17.2 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
To curb paddy stubble burning, Sh. Tarun Kumar Pithode, Member Secretary, CAQM, visited Faridkot and Moga and Ludhiana to review district preparedness for paddy straw management. Visit was marked by interaction with farmers practising in-situ stubble management. @moefcc https://t.co/vcyXcKTWbq— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 14, 2026
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 156,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 156,597 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ 58,551 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 12,443 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 46,108 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 78.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 22.4 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ 49.3 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 25.6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 27.4 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ।
1/4 A high level team led by Dr. S.D. Attri, Member (Technical), CAQM, visited Hisar today and reviewed paddy stubble management with the DCs and SSPs of Hisar, Fatehabad, Hansi, and Rohtak. https://t.co/X2eMn6SJl5— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 13, 2026
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 94,838 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36,318 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,218 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8,071 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,902 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ 219 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 12,443 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,399 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 27.3 ਫੀਸਦ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75.3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ 4,877 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 5,972 ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 22.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,534 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,399 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 3,072 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,071 ਹੋ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (IITM, ਪੁਣੇ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ) ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ 37.1 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੈਵਿਕ ਐਰੋਸੋਲ 22 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਕਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਜੈਵਿਕ ਐਰੋਸੋਲ 9.6 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਣ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 31.6 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 17.2 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 5.5 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 4.3 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਰੋਸੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੈਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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