ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲਗਭਗ 300-400 ਝੁਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੁਆਹ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲਗਭਗ 300-400 ਝੁਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੁਆਹ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
Published : March 12, 2026 at 11:20 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਤੱਮ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਗ ਮਟਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
VIDEO | Delhi: A fire broke out in the Machli Mandi area of Uttam Nagar late last night. Police Head Constable Ramratan said, " the fire had come very close, only about two or three feet away. at that time, we realised that a car was parked on that side and the fire had reached… pic.twitter.com/ftCIqpBEwS— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026
ਮੌਕੇ 'ਤੇ 23 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 23 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
#WATCH | Delhi: A fire broke out in the fish market in Matiala village. Approximately 300 to 400 slums were destroyed. The cause of the fire is still unclear. The fire department received information about the fire around 11.50 pm. Around 23 fire engines arrived at the scene. The… https://t.co/Q17oCooKyh pic.twitter.com/Wa6WJOCBLT— ANI (@ANI) March 12, 2026
ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਰ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਠਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ।
We all know who did this https://t.co/N7hXvrEVT1— Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) March 11, 2026
ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।