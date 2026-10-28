ਦਿੱਲੀ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 321 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ : ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ? ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ?
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨੰਜੈ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 28, 2026 at 11:24 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 321 ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿਣ, ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਫ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ, ਨਿਊਮੈਟਿਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
321 ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 321 ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 321 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ?
ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਏਕੇ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਬੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ, ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਬੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-16 ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਪਲੰਬਿੰਗ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਕੇਤ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ
30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਸਾਕੇਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਂਚਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ, ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਮੀਂਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਸਭ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
- 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ , ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਤਾਹਿਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ): ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੁਚਾ ਮਹੋਤਰ ਖਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 2 ਜੂਨ, 2026 (ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ): ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- 3 ਜੂਨ, 2026 (ਕਰਵਾਲ ਨਗਰ): ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਵਾਲ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- 30 ਮਈ, 2026 (ਸੈਦੁਲਜਬ, ਸਾਕੇਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ): ਪੱਛਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, FMGE ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਸੈਕਟਰ 16, ਰੋਹਿਣੀ): ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਬੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਜਸੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਤ ਬਚਾਅ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹਨ। ਸਨੇਕ ਆਈ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਪੈਨਕੇਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਕੋਲੈਪਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂਚਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਖਮ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ?
ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ।
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
- 397 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 152 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 310 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 321 ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 321 ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ, ਸਾਕੇਤ, ਰੋਹਿਣੀ, ਜਸੋਲਾ, ਤਾਹਿਰਪੁਰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ, ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਢਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ।
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