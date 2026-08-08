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16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੜਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਸੀ, 3 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।

nanda ki chowki bridge road collapse
File Photo-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੇਹ ਗਈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2026 at 8:15 AM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ-ਨੰਦਾ ਕੀ ਚੌਕੀ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੰਦਾ ਕੀ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

nanda ki chowki bridge road collapse
PWD ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (Uttarakhand Government)

16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਸ ਗਈ ਸੜਕ

ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੁਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਨਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਢਲਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੰਭਾਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

nanda ki chowki bridge road collapse
PWD ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (Uttarakhand Government)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 4(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਨ ਗੈਰੋਲਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪੁਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦਾ ਕੀ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੂਫ-ਚੈਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੂਫ-ਚੈਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੂਫ-ਚੈਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

nanda ki chowki bridge road collapse
PWD ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਨ ਗੈਰੋਲਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (Uttarakhand Government)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ
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