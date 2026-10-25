ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 3:43 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਮਲੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਿਤਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੰਵਾਰ ਉਰਫ਼ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।