'ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ', ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 29, 2026 at 1:32 PM IST
ਪੁਣੇ/ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
#WATCH | Pune: The Passing Out Parade (POP) of the 151st Course at the National Defence Academy (NDA) is being held at the Khetarpal Parade Ground in Khadakwasla, Pune. Defence Minister Rajnath Singh is scheduled to review it as the Reviewing Officer. (Source: NDA PRO) https://t.co/O6cwQ5ueaZ— ANI (@ANI) November 29, 2026
ਪਾਸਿੰਗ-ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਵਿਖੇ 151ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ-ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਸਬ-ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੁੱਖ ਕਾਰੀਗਰ, ਮੁੱਖ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"
#WATCH | Pune: Defence Minister Rajnath Singh arrives at at the Khetrapal Parade Ground in Khadakwasla, Pune to attend the National Defence Academy (NDA) Passing Out Parade for the 151st Course as the Reviewing Officer. https://t.co/NcdFFAFnWm— ANI (@ANI) November 29, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਕਯੂਐਮਐਚ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਗ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਰ, ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ'
ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
Addressing the PoP of 151 Course at NDA, Pune. https://t.co/N1X9yo6jYC— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 29, 2026
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।"
ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਂਸਲਾ
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।" ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡੇਟ ਗਾਰਗੀ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟ ਦਿਵਿਆ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
VIDEO | Pune: Defence Minister Rajnath Singh attends the passing out parade of the 151st course at the National Defence Academy (NDA). (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EfCiLHDHZ5— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਏਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਡੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 365 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (DIAT) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. BHVS ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ, 151ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।
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