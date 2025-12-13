ETV Bharat / bharat

13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ

SATURDAY 13TH DEC 2025 KA PANCHANG: ਪੌਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

December 13, 2025 Panchang
13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

December 13, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

13 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082

ਮਹੀਨਾ: ਪੌਸ਼

ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨਵਮੀ

ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨਵਮੀ

ਯੋਗਾ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ

ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ

ਕਰਨ: ਗਾਰ

ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ

ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 7:11 AM

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 5:55

ਚੰਦਰਮਾ: ਦੇਰ ਰਾਤ 1:57 AM (14 ਦਸੰਬਰ)

ਚੰਦਰਮਾ: 1:07 PM

ਰਾਹੂ ਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 9:52 ਤੋਂ 11:12 ਤੱਕ

ਯਮਗੰਧਾ: ਦੁਪਹਿਰ 1:54 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:14 ਤੱਕ

ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਨੁਕੂਲ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲੀਓ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮੇਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:52 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

