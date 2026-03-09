ETV Bharat / bharat

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ,ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ।

DEATHS DUE TO ADULTERATED MILK
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ (Symbolic photo- IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅੱਡਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

'ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏ'

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FSL ਅਤੇ RFSL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੋਰੂਕੋਂਡਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਰਸਾਪੁਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਚੈਂਬਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਲੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਹੈ।

'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮ-ਸੀਲ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

30 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 30 ਲੀਟਰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਓ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਟਰਜੈਂਟ "ਸਿਰਫ਼ ਚੈਂਬਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ" ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ
ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਦਿਮਾਗ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ
TOXIN IN MILK CONFIRMED
ADULTERATED MILK ANDHRA PRADESH
DEATHS DUE TO ADULTERATED MILK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.