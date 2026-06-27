ਗੋਦਾਮ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋਈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਾਰਤਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੋਦਾਮ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ।
Published : June 27, 2026 at 12:37 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਾਰਤਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ੈੱਡ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਬ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ (17)
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌਧਰੀ (49)
ਚੰਦਰਮਾ ਚੌਧਰੀ (60)
ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ (20)
ਪੱਪੂ ਕੁਮਾਰ ਰਜਕ (40)
ਘੀ ਕੁਮਾਰ (19)
ਅਸਗਰ ਹੁਸੈਨ (54)
ਸਾਹਿਲ ਸਰਦਾਰ (15)
ਹੁਸਨ ਇਮਾਨ (44)
ਗਣੇਸ਼ ਕਾਲਿੰਦੀ (45)
ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ (44)
ਮੰਨੂੰ ਕੁਮਾਰ (19)
ਖਾਲਿਕ ਸਰਦਾਰ (40)
ਸਵਪਨ ਮੰਡਲ
ਅਣਪਛਾਤਾ ਪੁਰਸ਼ (ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ)
ਅਣਪਛਾਤਾ ਪੁਰਸ਼ (ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ)
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਬਾਸਾ ਮੁੱਲਾ (56), ਮਾਨਿਕਚੰਦ ਕੁਮਾਰ (22), ਸੋਹਿਦ ਕੁਮਾਰ (26), ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (28), ਰਾਜੇਸ਼ ਰੁਈਦਾਸ (27), ਬੋਦਨ ਮੁੰਡਾ (31, ਇੱਕ ਔਰਤ), ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਮ (55), ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਧਰੀ (22), ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਿਦ ਖਾਨ (45), ਸੂਰਜ ਚੌਧਰੀ (34), ਜੌਹਰ ਅਲੀ ਗਾਇਣ (25), ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ (43), ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨੂੰ (35), ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ (31), ਮੁਸਤਕੀਮ ਗਾਇਣ (24), ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਜਕ (40), ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪਾਤਰਾ (36) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਰਤਲਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਕੇਐਮਸੀ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕ੍ਰੇਡਾਈ) ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਹਤਾ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"