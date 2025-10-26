13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਟਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
Published : October 26, 2025 at 5:30 PM IST
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀਏ।
ਸੂਰਜਪੁਰ ਟਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਸੂਰਜਪੁਰ ਟਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਟਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪੂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁਧੀ ਬਕਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼
ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਪ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਲਵਲ ਦੇ ਨਾਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਥ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਪੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੀਪੂ
ਪਿਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਵਲ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੀਪੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੀਪੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ।