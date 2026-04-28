ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਰਾਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ ਬੇਲੀਕਦੁਜ਼ੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 28, 2026 at 4:06 PM IST
ਇਸਤਾਂਬੁਲ: ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੋਲਾ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਡੋਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੀਕਦੁਜ਼ੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Close aide of Dawood Ibrahim, Salim Dola, brought to Narcotics Control Bureau (NCB) Headquarters. He was recently apprehended in Istanbul and has now been deported to India. https://t.co/I1y4sZcMQk pic.twitter.com/o5nis69US4— ANI (@ANI) April 28, 2026
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 126 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 141 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ, 2,522,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲਾ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
A close aide of Dawood Ibrahim, Salim Dola, has been brought to India. He was deported to India and landed at a technical airport in Delhi earlier today. The deportation was carried out after a coordinated operation by intelligence agencies in collaboration with international…— ANI (@ANI) April 28, 2026
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ
ਸਲੀਮ ਡੋਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।