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ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ! 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ

ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।

molestation allegations on father
ਮਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 12:15 PM IST

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ਰੁਦਰਪੁਰ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ ਰਕਨ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ।

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ।

ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਟੋਲਾ, ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਟੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

FATHER MOLESTED HIS DAUGHTER
RUDRAPUR DAUGHTER MOLESTATION
ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
RUDRAPUR RAPE CASE

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