ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਗੁਰੂ ਜੁਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ

ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਗੁਰੂ ਜੁਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ (ETV BHARAT)
ETV Bharat Punjabi Team

February 12, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  • ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:03 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:08 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 4:04 ਵਜੇ (13 ਫਰਵਰੀ)
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 1:16 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:58 ਤੋਂ 15:22
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:03 ਤੋਂ 08:26 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜੇਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:58 ਤੋਂ 15:22 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

