ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 27, 2026 at 7:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਮੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ (Climate Central) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
59 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 961 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970-79 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64% ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ-ਜਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਮੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 7% ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਭਾਵ (Urban Heat Island Effect) ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਟ-ਬਲਬ ਤਾਪਮਾਨ (Wet-bulb temperature) ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।"
ਵੇਟ-ਬਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਯਮਤ ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੇਟ-ਬਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗਰਮੀ ਗੁਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵੈੱਟ-ਬਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 10 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਔਸਤਨ 23 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 (83%) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 119 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 273 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।
- ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 205 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 257 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।
- ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 129 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 251 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।
- ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।
- ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ (34ਵਾਂ), ਚੇਨਈ (39ਵਾਂ), ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ (43ਵਾਂ), ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ (45ਵਾਂ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 136 ਤੋਂ 206 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਡੋਂਬੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 182 ਤੋਂ 222 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 30-40 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗਰਾ, ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਕੋਟਾ, ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਨਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੇ।
ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਾਮੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੂਲਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮੀ-ਲਚਕੀਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਾਸਨਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਮੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ-ਸਿਹਤ ਤਨਖਾਹ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 'ਅਦਿੱਖ ਗਰਮੀ ਤਣਾਅ' ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਵੇਟ-ਬਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
- ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰਮਿਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ
- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ