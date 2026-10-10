Weather Alert : ਮੁੜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : October 10, 2026 at 12:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ) ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਨਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੰਗਾ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ 13-14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਾਹੇ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯਾਨਮ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ’ਚ ਗਰਮੀ
ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਾਈਕਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮੀਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਂਟੀਸਾਈਕਲੋਨ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਵਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਰਦੀ ਹਵਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੋਂਕਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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