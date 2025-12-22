ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਖਰਾਬ? ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਖਰਾਬ? ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 22 December: ਮਕਰ (CAPRICORN)- ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੋ। ਤੁਲਾ (LIBRA)- ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
Published : December 22, 2025 at 7:57 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਊਰਜਾ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖੇਗਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਲਓਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿਤਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਹਾਡਾ ਉਤੇਜਕ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਲਈ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।