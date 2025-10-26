ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਇਲਸੀਮਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 26, 2025 at 3:23 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 90-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ 27 ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕੋਰਾਪੁਟ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹਾ, ਗਜਪਤੀ, ਗੰਜਮ ਅਤੇ ਕੰਧਮਾਲ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੂਆਪਾੜਾ, ਬਲਾਂਗੀਰ, ਬੌਧ, ਨਯਾਗੜ੍ਹ, ਖੋਰਧਾ, ਪੁਰੀ, ਕਟਕ, ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਅਤੇ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਪੀਲਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕੋਰਾਪੁਟ, ਰਾਏਗੜ੍ਹਾ, ਗਜਪਤੀ ਅਤੇ ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਕੰਧਮਾਲ, ਨਯਾਗੜ੍ਹ, ਖੋਰਧਾ, ਪੁਰੀ ਲਈ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਪਾੜਾ, ਬਲਾਂਗੀਰ, ਸੋਨੇਪੁਰ, ਬੋਧ, ਅੰਗੁਲ, ਢੇਂਕਨਾਲ, ਕਟਕ, ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ, ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ, ਜਾਜਪੁਰ, ਕੇਓਂਝਾਰ, ਭਦਰਕ, ਬਾਲਾਸੋਰ ਅਤੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 29 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਕੋਰਾਪੁਟ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਲ ਅਲਰਟ, ਨੂਆਪਾੜਾ, ਬਲਾਂਗੀਰ, ਬੌਧ, ਕੰਧਮਾਲ, ਗਜਪਤੀ ਅਤੇ ਗੰਜਮ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰਗੜ੍ਹ, ਸੋਨੇਪੁਰ, ਅੰਗੁਲ, ਢੇਂਕਨਾਲ, ਨਯਾਗੜ੍ਹ, ਕਟਕ, ਖੋਰਧਾ, ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਬੰਦ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਗਜਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੰਜਮ, ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ, ਬਾਲਾਸੋਰ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਜਮ, ਗਜਪਤੀ, ਰਾਏਗੜਾ, ਕੋਰਾਪੁਟ ਅਤੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।