ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1,058 ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ।
Published : October 29, 2026 at 12:31 PM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉੱਖੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਏਐਨਐਮ ਵਰਕਰ ਵਹਿ ਗਈ
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਐਨਐਮ (ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ) ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਨਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਕੀਨੇਟੀਪੱਲੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਵੇਦਿੱਕਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਢਹਿ ਗਈ।
ਕੋਲੂ ਵੈਂਕਯਾਮਾ (65), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਵੇਰੀਆਯਾ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭੀਮਾਵਰਮ ਦੇ ਸੁੰਕਾਰਾ ਪੇਡਈਆ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਐੱਚ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ (46) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਵਾੜਾ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (55) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਵੀਰਲਕਸ਼ਮੀ, ਕੋਰੂਕੋਂਡਾ ਤੋਂ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਰੂਗੁਪੁੜੀ ਅਤੇ ਮਧੁਰਾਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਨਾਲੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੁਡੀਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਮ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ
ਅਨਾਕਾਪੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਲਾਮਾਂਚਿਲੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ 51 ਸਾਲਾ ਭਾਗਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਧਾਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕਰਮ ਸਤਿਆਵਤੀ (48) ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਤਾਨਗਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਗਮਪੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਏਐਨਐਮ (ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਦਾਈ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਂਡਾਲਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਇੰਦੁਕੁਰੂਪੇਟਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਨਾਗਮਪੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਟੀਕੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਾਲੀ ਇਨੂਕੋਂਡਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਂਡਾਲਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ।
ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਮੌਤ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਧਵੀ (44) ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਕੁਰੰਦਸੂ ਮਨੋਹਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਕਯਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨਗਰ (ਵਾਰਡ 120) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਧਵੀ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅਚਾਨਕ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਧਵੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1,058 ਦਰੱਖਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 1,058 ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 859 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਟਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 57 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹59.44 ਕਰੋੜ (₹59.44 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ₹9.17 ਕਰੋੜ (₹9.17 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ₹50.27 ਕਰੋੜ (₹50.27 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਜਨਾਰਧਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 149 ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ₹11.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ: APEPDCL
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਪੀਈਪੀਡੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 11.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, 939 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, 470 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2,539 ਫੀਡਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
1,874 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀਐਮਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 4,016 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1,874 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 582 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ 6,674 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2.532 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 637,000 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 94,439 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,989 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 1912 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।