ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਕਵਾਨ' ! ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਟ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।'
Published : November 16, 2026 at 9:49 AM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਅਤੇ ਮੁਰਾਸੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਤੱਟ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅਕਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬੁਰੀ ਸੋਚ" ਜਾਂ "ਬੁਰੀ ਬੁੱਧੀ"। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਤੋਂ 640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ 760 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ 870 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ 980 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
बंगाल की खाड़ी में Cyclone का खतरा! 17 नवंबर को Severe Cyclonic Storm की संभावना https://t.co/AGNVElP8SF दैनिक मौसम परिचर्चा (15/11/2026) दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 16 नवंबर को दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक चक्रवाती तूफान (साइक्लोनिक स्टॉर्म) में बदलने, और 17 नवंबर, 2026 को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान (सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म) में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने और अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #IMD #WeatherUpdate #CycloneAlert #BayOfBengal #WeatherForecast #RainfallAlert #WesternDisturbance #HeavyRainfall #Thunderstorm #IndiaWeather #FishermenWarning #WeatherNews @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 15, 2026
ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਟ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।