ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 7:33 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਂਗੋਲ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲੈਂਡਫਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਦੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੁਰਾਸੂ ਕਾਰਨ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਰੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੁਰਾਸੂ ਦੀ ਲੈਂਡਫਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਓਂਗੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੱਲੋਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਫਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100-110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਗੋਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.0-1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।