ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਂਥਾ: ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਨਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 28, 2025 at 2:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਂਥਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 27, 28, 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 18464 ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਹਾਵੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Chief Public Relations Officer (CPRO) at East Coast Railway, Bhubaneswar, Deepak Rout says, " for the montha cyclone, which is expected to touch kakinada, we have taken a lot of precautions regarding that. we have cancelled 32 trains passing through… pic.twitter.com/kW5wpgaNsk— ANI (@ANI) October 28, 2025
ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 27, 28, 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 72 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਲਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6ETravelAdvisory— IndiGo (@IndiGo6E) October 27, 2025
Due to prevailing cyclone conditions and heavy rainfall expected in and around #Vijayawada, #Visakhapatnam and #Rajahmundry, flight operations to and from these cities are affected.
We advise all customers to check their flight status at…
ਚੱਕਰਵਾਤ ਮੋਂਥਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।
Bulletin 1,2,3,4 - Cancellation/Diversion of Trains due to #CycloneMontha 📢@RailMinIndia @drmvijayawad @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb @drmgtl @DRMWaltairECoR @EastCoastRail pic.twitter.com/3YKVDtC3Lp— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮੋਂਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Bulletin 6 - Cancellation/Diversion of Trains due to #CycloneMontha 📢@RailMinIndia @drmvijayawada @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb @drmgtl @DRMWaltairECoR @EastCoastRail pic.twitter.com/Jg5sbhuMbO— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ - ਤੋਂ - ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
18463 - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ - 28-10-2025
17015 - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ - 28-10-2025
20851 - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਪੁਡੂਚੇਰੀ - 28-10-2025
ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ
18189 - ਟਾਟਾਨਗਰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 28-10-2025
18638 - SMVT-ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਹਟੀਆ - 28-10-2025
Bulletin 5 - SCR PR No. 587 Dt. 27.10.2025 on " cancellation of trains due to cyclone montha"#CycloneMontha @drmvijayawada @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb pic.twitter.com/oe8lxHw9t3— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।