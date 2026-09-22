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ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਰਨਾਬ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ !

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਅਰਨਾਬ ਚਕੱਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Cyclone Arnab
ਅਰਨਾਬ ਚਕੱਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 6:05 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਨਾਮ "ਅਰਨਬ" ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਨਾਬ ਦਾ ਅਰਥ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਅਰਨਬ' ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਮੁੰਦਰ' ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਮਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

"ਇਹ 23-24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟਾਂ ਨੂੰ 'ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ' ਵਜੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ," ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯਾਨਮ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"- ਆਈਐਮਡੀ

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਦਬਾਅ ਪਿਛਲੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ (IST) ਇਹ 17.9° N ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 86.0° E ਰੇਖਾਂਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਪਾਲਪੁਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ, ਕਲਿੰਗਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ-ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ, ਪੁਰੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਤੋਂ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।"

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਛਮੀ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਆਈਸੋਬਾਰ (ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰੇਖਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਸੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਆਈਸੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬੰਦ ਆਈਸੋਬਾਰ (ਸਮਾਨ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਡੁੰਘੇ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਆਸੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਆਈਸੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
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