ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨ! ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 9:14 PM IST

ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ APK ਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ APK ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ APK ਫਾਈਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ APK ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀ

ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ WhatsApp ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ APK ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ APK ਫਾਈਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

  • ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ APK ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ APK ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਲੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਟੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

